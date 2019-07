Insulti a Carola Rackete sul sentiero di montagna: «Anonimi vigliacchi»

La montagna imbrattata con croci celtiche e offese esplicite a una certa "Carola" che altro non può essere che Carola Rackete, comandante della Sea Watch al centro delle cronache e di una bufera politica per aver tratto in salvo in acque libiche una quarantina di migranti poi sbarcati a Lampedusa. Le scritte offensive sono apparse su tre cartelli segnaletici del Cai in località la Piatta di Crespadoro, lungo l'alta Valchiampo, sui sentieri del Carega. Un gesto che ha indignato il Cai di Arzignano: «Assodato che ogni individuo umano ha un proprio pensiero ed opinione, semmai è da discutere il modo di esprimerlo. "Individuo" che hai imbrattato le tabelle segnaletiche del Cai, ti sembra sia il posto per esprimere il tuo pensiero? Vergognati. Se hai un minimo di dignità ti invito a prendere straccio e solvente e pulire il segno della tua inciviltà». si legge nella nota del Rifugio Bertagnoli.

L'atto ha provocato la reazione anche 40 residenti dell'alta Valle del Chiampo, che hanno inviato una lettera pubblica, firmata, nella quale denunciano l'azione, semplicemnte vandalica o politica che sia, commessa per mano di ignoti. Ecco il contenuto: