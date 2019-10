Acqua piovana nel sottopalco del Teatro Olimpico, al via indagini

Il fatto è avvenuto verso le 20.30 di martedì quando la squadra impegnata nelle ispezioni che sempre precedono gli spettacoli in Olimpico ha notato che nello scantinato sotto il palco si erano formate evidenti pozzanghere di acqua, fuoriuscita da un tubo di scolo, probabilmente guasto, proveniente dall'esterno del monumento.

I vigili del fuoco hanno rapidamente prosciugato l'interrato, dando successivamente il via libera allo spettacolo della rassegna Incontro sulla Tastiera che, in programma alle 21, ha avuto inizio con soli 12 minuti di ritardo.

L'assessore alla cultura Simona Siotto, presente in teatro per il saluto dell'Amministrazione comunale assieme al presidente di Incontro sulla tastiera ed ex sindaco Enrico Hüllweck, ha preso visione dell'accaduto. Contestualmente il direttore del servizio Attività culturali e museali Mauro Passarin ha informato la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e attivato il servizio Lavori pubblici e manutenzioni, titolare della manutenzione ordinaria del monumento, allo scopo di avviare una rapida indagine ispettiva per individuare l'origine del problema e definirne la risoluzione.

E' escluso che si tratti di un tubo che confluisce nel pozzo del teatro, i cui livelli sono monitorati e in caso di criticità determinano l'automatica attivazione delle pompe di aspirazione.