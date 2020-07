"Abbracciamo l'Italia", 40 giorni in sella lungo lo stivale per gli Amici del Quinto piano

È partito il countdown che porterà Loretta Pavan, 59enne vicentina conosciuta ai più per la sua tenacia nella lotta contro il cancro, all'inizio di una nuova avvenutara chiamata "Abbracciamo l'Italia". Un viaggio lungo lo stivale, in sella alla sua bici e in compagnia dell'amico Giorgio Murari, 39 tappe no stop da Vicenza alle isole.

Loretta Pavan non è nuova all'imprese, è reduce infatti dalla Vicenza - Tarifa, compiuta lo scorso anno e dalla conquista di Capo Nord nel 2018.

"Abbracciamo l'Italia" porta con sè un messaggio di solidarietà, con la partenza del tour avrà infatti inizio una raccolta fondi per gli Amici del Quinto piano dell'ospedale San Bortolo.

Chiunque potrà seguire le avventure di Loretta a questo link. Ecco di seguito le tappe della sua nuova avventura.

1) Vicenza Merano 230 km 1570 d+

2) Merano Tirano 137 km 2739 d+

3) Tirano Sesto calende 196 km 1665 d+

4) Sesto calende Ovada 180 km 1169 d+

5) Ovada Sestri levante 150 km 1862 d+

6) Sestri levante Cecina 188 km 1439 d+

7) Cecina Manciano 170 km 1635 d+

8) Manciano Civitavecchia 82km 600 d+

9) Olbia Castelsardo 157 km 2119 d+

10) Castelsardo Bosa 154km 1449 d+

11) Bosa Carbonia 185km 2100 d+

12) Carbonia Villasimius 173 km 1470 d+

13) Villasimius Dorgali 184 km 2290 d+

14) Dorgali Olbia 120 km 853 d+

15) Civitavecchia Terracina 187 km 829 d+

16) Terracina Castellammare 177km 1344d+

17) Castellammare Ascea 162km 2059d+

18) Ascea Paola 172km 2268d+

19) Paola Gioia tauro 158km 1324d+

20) Gioia tauro Patti 143km 1346d+

21) Patti Sferracavallo 191km 1477d+

22) Sferracavallo Mazara del vallo 189 km 1975 d+

23) Mazara del vallo gela 182km 1882d+

24) Gela Siracusa 178km 1252d+

25) Siracusa Messina 160 km 1088d+

26) Villa. s. Giovanni Serra.s. Bruno 183km 1908d+

27) Serra.s. bruno Cosenza 157km 2558d+

28) Cosenza Noepoli 137km 2552d+

29) Noepoli Palagiano 177km 2270d+

30) Palagiano Marittima 219km 1165d+

31) Marittima Bari 224km 823d+

32) Bari Rodi Garganico 225km 1990d+

33) Rodi Garganico Giulianova 226km 1268d+

34) Giulianova Bellaria 228km 1264d+

35) Bellaria Chioggia 210km 308d+

36) Chioggia Trieste 208km 639d+

37) Trieste Sappada 177km 2221d+

38) Sappada Feltre 172km 2383d+

39) Feltre Vicenza 152km 828d+