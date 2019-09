Historic Day: 300 veicoli d'epoca in centro, il premio Asi alla presidente del Senato Casellati

In occasione della Giornata nazionale del veicolo d'epoca organizzata dall'Automotoclub storico italiano (Asi) con raduni, esposizioni, mostre e convegni su auto e moto storiche in moltissime città e borghi italiani, domenica 29 settembre, dalle 11 alle 17, nelle piazze e vie del centro di Vicenza si terrà Historic Day, esposizione di auto, moto e bici costruiti dal 1900 ad oggi.

L'evento è organizzato dal Circolo Veneto Automoto d'Epoca “Giannino Marzotto” in collaborazione con i club ASI del Veneto e l'assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza.

“Ringrazio gli organizzatori per aver scelto di portare a Vicenza uno dei più grandi eventi della Regione per quanto riguarda le auto e moto storiche – ha spiegato l'assessore alle attività sportive Matteo Celebron –. In occasione della Giornata nazionale dei veicoli d'epoca, la città si trasformerà in un salone d'auto e moto a cielo aperto, un vero e proprio museo con veicoli unici e straordinari. Cittadini e turisti, grazie alle mappe disponibili già da oggi nei negozi del centro, potranno compiere un percorso nelle piazze del centro scoprendo le auto e le moto che hanno fatto la storia del motorismo e della nostra società, dal 1910 in poi. L'evento prenderà il via da un luogo simbolico quale Campo Marzo dove, tradizionalmente, si trova l'ammassamento delle auto in occasione del Rally storico Campagnolo che abbiamo riportato a Vicenza quest'anno. Da lì i veicoli raggiungeranno tutte le piazze, tra cui piazza dei Signori dove verrà consegnato il premio Asi alla presidente del Senato. L'invito è di venire in centro domenica per godere di questo evento unico nel suo genere”.

Quest'anno è stato istituito anche il “Premio ASI per il Motorismo Storico” per quelle personalità che si siano dimostrate particolarmente vicine al settore. Il Consiglio Federale ASI ha deciso di assegnare questa prima edizione del Premio al Presidente del Senato della Repubblica Italiana, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per la grande sensibilità dimostrata nei confronti del motorismo storico. Il premio verrà consegnato alla Senatrice all’apertura dell’evento “Historic Day” in piazza dei Signori.

Sono attesi oltre 300 veicoli storici, tra auto e moto, che verranno esposti nel centro storico della città: piazza Castello, piazza Duomo, corso Fogazzaro, piazza San Lorenzo, tratto iniziale e finale di corso Palladio, piazza dei Signori.

L'Historic Day prevede l'esposizione statica di veicoli d'epoca suddivisi per anno di costruzione al fine di realizzare nelle piazze del centro di Vicenza un vero e proprio museo all'aperto.

Verso le 8.30/9 i veicoli d'epoca arriveranno a Campo Marzo, lungo viale Dalmazia, dove ci sarà l'accreditamento (anche per la Ztl). Alle 10, accompagnati da motociclette del Moto Club della Polizia di Stato, sezione di Vicenza, faranno il loro ingresso, a gruppi, in base all'anno di costruzione dei veicoli, per sostare, quindi, nelle aree designate a cura dei Club ASI. Alle 11 prenderà il via la manifestazione con l'esposizione dei veicoli al pubblico. Alle 12.30 sarà consegnato il premio ASI per il motorismo storico alla presidente del Senato Casellati. Le auto sfileranno lungo corso Palladio e saranno presentate al pubblico in piazza Matteotti a partire dalle 16.30.

Sempre durante la manifestazione i partecipanti, suddivisi per gruppi, avranno la possibilità di partecipare ad una visita della città che consentirà loro di conoscere le bellezze di Vicenza.