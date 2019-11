Guida Michelin, diretta streaming su ilPiacenza per conoscere le nuove stelle

E' arrivato il grande giorno. Dalle 11 di mercoledì 6 novembre il Teatro Municipale di Piacenza ospiterà la 65esima edizione della Guida Michelin che svelerà ristoranti e chef stellati del territorio italiano. Un appuntamento molto atteso e rigorosamente riservato alla stampa qualificata, agli chef invitati e agli addetti ai lavori.

L'evento, che si intitola "Star Revelation Guida Rossa Michelin 2020", sarà visibile in diretta streaming, in esclusiva, su ilPiacenza.it. Un grandissimo onore per la testata giornalistica, e per tutto il Gruppo Editoriale Citynews, e un prestigioso riconoscimento all'autorevolezza che la testata digitale ha acquisito negli anni.

Per scoprire se ristoranti e chef del territorio vicentino conquisteranno le agognate “tre stelle” Michelin non resta dunque che seguire il live dell'evento a questo link.