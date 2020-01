Cup, guasto temporaneo ai sistemi informatici

Mercoledì mattina, tra le 7.00 e le 8.20, si è verificato un guasto temporaneo ai sistemi informatici, dovuto ad un evento ovviamente non prevedibile, nelle sedi CUP e nei punti prelievo di Bassano e del Distretto 1.

L’Azienda Ulss 7 Pedemontana si scusa per i disagi provocati agli utenti presenti in quel momento e informa che il problema è stato risolto nel giro di circa un’ora. L’apertura dello sportello accettazioni è stata prolungata fino alle 10.00 per permettere di evadere tutte le richieste degli utenti.