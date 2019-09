Greta Thunberg "arruola" Germano Mosconi

Il volto del giornalista televisivo scaligero Germano Mosconi, scomparso a Verona nel 2012, noto per i suoi fuori onda conditi da sfuriate di ogni tipo, è stato tra i protagonisti della marcia contro i cambiamenti climatici organizzata oggi nel centro di Vicenza. Marcia che si ispira anche alle proposte della giovanissima «attivista green» svedese Greta Thunberg. La foto del popolare conduttore tenuta in mano da una studentessa campeggia su un cartello in cui è scritto «ma chi è quel mona che continua ad inquinare» è stata accolta da risate e commenti entusiastici durante il corteo di stamani. Si tratta di parole che fanno il verso ad uno dei tormentoni dei quali lo stesso Mosconi fu protagonista quando i suoi sfoghi vennero rilanciati sul web ai primi degli anni Duemila. La foto della ragazza che tiene in mano «il cartellone ironico» sta facendo peraltro il giro dei social web anche fuori da Vicenza.