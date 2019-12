Regalo di Natale inaspettato: compra un gratta e vinci da 5 euro e ne vince 500mila

"Grattata" vincente a Rossano Veneto, alla tabaccheria "Al Sole" di via della Salute. Qualche giorno fa, verso le 20, un uomo è entrato all'interno del negozio e ha acquistato tre biglietti de "Il Miliardario" con 15 euro, 5 per biglietto. Dopo aver grattato i primi due, al terzo il cliente non poteva credere ai suoi occhi: il gratta e vinci gli ha regalato ben 500mila euro.

Sul fortunato vincitore non è trapelata nessuna informazione da parte dei gestori, ma sembra che a fare il gran colpo sia stato un veneto sui 50 anni residente in un comune limitrofo. Caso vuole che, nello stesso locale, quattro anni la dea bendata abbia fatto vincere, con un biglietto simile, un importo della stessa cifra.

Un ricco regalo di Natale per il vincitore che, al netto delle tasse, dovrebbe mettersi in tasca circa 460mila euro.