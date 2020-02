Grande fratello vip, San Valentino con dedica per Paola Di Benedetto

Non passa giorno all'interno della casa più spiata d'Italia in cui Paola Di Benedetto non parli del suo fidanzato. E, nella puntata andata in onda venerdì sera, la bella influencer e modella è stata omaggiata di un video messaggio speciale proprio dal suo Fede.

Dopo aver ripercorso la sua storia d'amore con il cantate modenese del duo Benji e Fede e il brutto momento vissuto quando si erano lasciati, l'ex Madre Natura ha lanciato un messaggio a tutti i telespettatori ricordando come in amore ci voglia coraggio.

A questo ha fatto seguito un altro momento che ha visto protagonista la vicentina. Il conduttore Alfonso Signorini le ha fatto uno scherzo facendole credere il fidanzato fosse in vacanza con un'altra donna. Una mezza verità dal momento che le immagini hanno mostrato sì il cantante in compagnia di una signora, durante un soggiorno alle Maldive, ma quella donna era semplicemente la sua mamma.

Il compagno ha ribadito alla bella influncer quanto la mancanza si faccia sentire ma, al tempo stesso, ha voluto farle sentire una canzone che ha scritto per lei. Dedica che ha commosso Paola Di Benedetto.