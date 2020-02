Gf vip, Paola Di Benedetto indenne alle nomination: confronto accesso con la Enardu

La modella e influencer vicentina è sicuramente tra le concorrenti più ben volute all'interno della casa. Ne è testimonianza il fatto che dopo un mese di convivenza forzata, nessuno dei concorrenti abbia voluto mandare Paola Di Benedetto al televoto.

Nonostante qualche episodio negativo legato alle frasi sessiste di Salvo Veneziano (poi squalificato) e alle parole poco carine di Antonio Zequila (concorrente contro il quale si è scagliato il fidanzato), la vicentina ha legato con la maggior parte dei concorrenti con i quali si racconta ma anche si scontra, come è successo lunedì sera, dopo la diretta.

Dopo il confronto tra Pago e il fratello, che l'ha messo in guardia su alcuni atteggiamenti all'esterno della casa della compagna Serena Enardu, l’ex madre Natura si è schierata dalla parte di Pago, facendo presente che la reazione avuta dal cantante sardo di fronte alle affermazioni del fratello non era affatto discutibile come ha dichiarato l'ex tronista.

“Ma uno che deve fare? Vede la foto di uno a petto nudo del 26 gennaio e gli metti like… Anch’io al suo posto mi sarei incaz*ata”, ha dichiarato la Di Benedetto che sino ad allora aveva sempre tenuto le parti dell'ex tronista, entra nella casa per riconquistare la fiducia del fidanzato.

Discussioni a parte, la permanenza nella casa della bella vicentina, legata sentimentalmente con Federico Rossi, il cantante modenese del duo Benji e Fede, è fatta di molti momenti in cui si interroga su come stia facendo il fidanzato e su come stia vivendo la lontananza.

Qualche giorno prima della diretta infatti, durante una chiacchierata con Licia Nunez la bella influencer aveva dichiarato: "Lui magari pensa che la sua ragazza non c’è perché sta facendo il Grande Fratello, non sta facendo una cosa di vita o di morte. […] Ho capito che fuori può succedere il finimondo, qua dentro non hai la percezione di nulla e questa cosa mi distrugge. Qua stanno uscendo le nostre personalità".

"Mi viene da dire: caspita non è che gli ho tolto? - ha aggiunto - Perché la immagino al contrario e io avrei bisogno di lui come punto di riferimento. Lui poi è fragile, sensibilissimo".

L’influencer sente tantissimo la mancanza del fidanzato e lo ha ribadito più volte durante le conversazioni con gli altri inquilini. "Quest’estate quando mi sono lasciata, sono stata single per tutta l’estate. - ha continuato - Ci siamo rimessi insieme a settembre, ho vissuto un momento bruttissimo. Lo ricordo come il momento più brutto della mia vita. Mi sono ripromessa di non cadere mai più in quella situazione mentale brutta".

"Ringrazio il cielo che posso fare sempre affidamento sulla mia famiglia, tante volte mi hanno ripescata e rimessa in carreggiata - ha concluso - Dopo un po’ quando ti scende la rabbia e la delusione allora dici ma perché, vale realmente la pena perdere un amore così grande oppure posso fare uno sforzo e magari possiamo piano piano rimettere insieme i pezzi. E sì, ne valeva decisamente la pena".