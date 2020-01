Grande fratello vip, Di Benedetto in lacrime pensando a Fede lui le dedica un post d'amore

Mentre la modella ed influencer vicentina sta vivendo la sua avventura all'interno del Grande fratello vip, il fidanzato Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede, lancia messaggi nostalgici alla compagna attraverso i social.

Nei giorni scorsi, il modenese, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto della sua amata avvolta in una coperta con scritto: "Mi manchi anche tu piccolo baco da seta… Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate! Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te".

La coppia sembra quindi resistere anche nonostante la separazione forzata. La stessa Di Benedetto non manca occasione per parlare del suo fidanzato e quando la stessa si era mostrata in lacrime al pensiero del suo innamorato Fede ha deciso di pubblicargli un post carico di dolcezza.