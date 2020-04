Gf vip, Paola Di Benedetto e la sua vittoria: "Ho dimostrato che non sono una bella statuina"

L'8 aprile scorso, il pubblico ha deciso che la vittoria della quarta edizione del Grande Fratello Vip andasse a Paola Di Benedetto, l'influencer vicentina già nota per essera stata l’ex Madre Natura di Ciao Darwin e per essere stata al centro delle cronache rosa per le sue relazioni con il calciatore Matteo Gentili piuttosto che per il flirt post Isola dei Famosi con Francesco Monte e l'attuale storia con il cantante Federico Rossi.

La vincitrice del reality ha rilasciato un’intervista al settimanale "Chi", in edicola in questi giorni, dove ha raccontato le sue impressioni sul percorso nella casa di Cinecittà: “Uno dei miei obiettivi al Gf Vip era sfatare il mito della “bella che non balla” o della “bella statuina”, come mi definivano Zequila e Fabio Testi”.

Un percorso che l'ha tenuta lontana dal fidanzato: “Per me è stata una grande prova stare lontano da lui: in tre mesi può accadere di tutto, anche di pensare che non sei innamorato. Il mio timore era quello di stare bene senza di lui, invece mi rendevo conto che più passava il tempo e più il mio sentimento cresceva. Il Gf Vip è stato una conferma che il nostro rapporto è vivo e lo sarà a lungo. […] Ci siamo resi conto di avere bisogno l’uno dell’altra, mi dà fastidio dirlo perché non sono romantica, ma è così”.

Non sono mancate poi le frecciatine contro qualche concorrente. Da Fernanda Lessa: "Hanno fatto una battuta sul fatto che sono ingrassata, ma se alla fine di un percorso così figo ti ritrovi a parlare dei tre chili che ho preso mangiando biscotti devi rivedere un paio di cose perché vuol dire che il tuo percorso è stato triste”, ad Antonio Zequila: “Io non capisco chi riesce a stare zitto e a fare il comodino per tre mesi. […] Tutti siamo riusciti a tirare fuori qualcosa, ma c’è chi avrebbe potuto dare di più, esprimere opinioni senza mancare di rispetto. Mi sarebbe piaciuto che Andrea Denver, che per me è come un fratello, prendesse una posizione, giusto per far capire di che pasta è fatto. Anche a Paolo Ciavarro ho detto che mi sarebbe piaciuto vederlo prendere posizione, invece non l’ho mai sentito".

Sulla love story nata all'interno della casa tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ha ammesso: “Io non sono nessuno per dire se durerà, posso dire che comunque se stanno bene e sono felici auguro loro il meglio. Certo, l’amore nella casa è una scommessa, penso che lui e Clizia si debbano ancora conoscere perché ad oggi sono sconosciuti ma, se si capiscono, auguro alla loro storia lunga vita”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.