Grande fratello vip, Fede si scaglia contro Zequila: Paola sempre più innamorata

“Ha un bel fisico, ha vent’anni, non esiste che non si spogli...Sussistono valori che vanno oltre la tua e vostra superficialità, orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura. In quanto a te, ti commenti da solo er mutanda...Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a “togliersi la minigonna” per prendere un”punteggio sopra lo zero”? Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza, che tu non conosci"

Due tweet diretti e che non lasciano spazio ad interpretazioni sono quelli condivisi da Federico Rossi in difesa della sua fidanzata Paola di Benedetto, concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Tutto è nato dopo che i concorrenti si sono lasciati andare ad uno spettacolo di burlesque e, a partecipare, è stata anche Paola, che non si è tolta di dosso alcun vestito. La cosa è stata poco gradita da Antonio Zequila e proprio per questa ragione, ha deciso di penalizzare la Di Benedetto con un voto pari a zero, sottolineando il tutto con un “A Paola do zero, che c**zo me ne frega? Non si è spogliata!“.

La difesa del cantante modenese è stata fatta arrivare anche all'interno della casa, così come il dolce messaggio che nei giorni scorsi Fede aveva lasciato sui social dicendosi orgoglioso della sua compagna. Parole che hanno scaldato il cuore all'ex Madre Natura che ancora una volta, ha ribadito di credere molto nella relazione con il cantante nonostante la giovane età.