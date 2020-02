Gf vip, Paola Di Benedetto turbata per la sua storia: "Mi sono abituata alla sua mancanza"

Da quando ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip, ha professato il suo amore per il cantante Federico Rossi, in arte Fede (del duo Benji e Fede). Non sono mancati messaggi, appelli, risposte via social da parte del modenese eppure Paola Di Benedetto, in questi ultimi giorni sembra turbata.

In un momento di confidenze con Adriana Volpe ha esternato le sue preoccupazioni riguardo la distanza dal fidanzato. “È come se fossi in un loop - ha dichiarato - ci penso sempre ogni giorno ma è come se mi fossi abituata”.



Adriana ha cercato quindi di rassicurarla: “Capisco perfettamente, provo la stessa cosa” ma l'ex Madre Natura si è detta amareggiataa: “È orrenda come idea, se non lo vivi è strano ma la mia paura è se al di fuori sembri come se io mi fossi assentata ma la vita va avanti”.

La showgirl ha quindi cercato di farle capire come all’esterno abbiano la possibilità di seguirli mentre loro, essendo rinchiusi e senza input dall'esterno, si abitui al dolore dell’assenza. Tesi avvalorata dalla vicentina "Mi sono abituata alla mancanza, io dopo ogni puntata speravo che ci fosse, adesso invece mi metto l’anima in pace e mi rassegno, forse è solo una mia paranoia”.

Nel frattempo continuano le tensioni all'interno della casa con Antonio Zequila che dopo i commenti poco carini nei confronti della vicentina, l'ha nuovamente accusata di essere una persona cattiva.