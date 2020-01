Grande fratello vip, Fede a cuore aperto: "Sono molto fortunato"

“Paola Di Benedetto? Mi manca tanto, però almeno io posso vederla!” A parlare è Federico Rossi, ospite con Benjamin Mascolo di Mara Venier nel salotto di Domenica In su Rai Uno. I due cantanti hanno dapprima parlato della loro carriera e della loro amicizia poi l’attenzione si è spostata inevitabilmente sulla storia d'amore che lega Fede a Paola Di Benedetto, la modella ed influencer vicentina ora reclusa nella casa del Grande Fratello Vip.

La conduttrice ha fatto i complimenti per la ragazza bella, carina e per bene che si ritrova e lui ha risposto "Si, sono molto fortunato". Si è parlato poi delle dichiarazioni di Antonio Zequila sulla fidanzata: "Prima del programma - ha dichiarato Fede - Zequila non mi faceva né caldo né freddo, anzi mi sembrava una buona persona. Poi però quella sera li stavo seguendo e a quella frase che ha detto non ci ho più visto. Non mi è piaciuto".

Prima di chiudere l’argomento la conduttrice ha chiesto chi dei due fosse più geloso e Fede ha confidato che in realtà è proprio la vicentina ad esserlo di più: "Io sono molto geloso ma lei è più gelosa di me, ci siamo trovati ma è una gelosia sana"