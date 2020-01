Grande fratello vip, doccia "bollente" per l'ex Madre natura ma lei pensa solo a Fede

E' iniziata da pochi giorni l'avventura al Grande Fratello Vip della modella e influencer vicentina Paola Di Benedetto e i riflettori sono già puntati su di lei. La sua doccia in bikini, la prima ufficiale della nuova stagione, ha fatto scaldare l’atmosfera all’interno della casa. Il suo lato B in primo piano ha fatto impazzire tutti. Per il reality show targato Mediaset è una sorta di tradizione o rito iniziatico.

"Dettagli" che non toccano l'Ex Madre natura che prima di varcare la porta rossa ha dichiarato: “Niente gossip, non ne voglio sentire parlare” e nelle scorse ore ha dedicato un messaggio al suo fidanzato, Federico Rossi, scrivendo sullo specchio: "Amore mi manchi, Ti amo". La giovane ha ritrovato la serenità con il cantante dopo un periodo turbolento nel quale la coppia si era separata, pare per un tradimento da parte di lui.

All'ingresso nella casa si è vista anche intrecciare un'interessante discussione con l'attrice Licia Nunez sulle relazioni di coppia dei personaggi dello spettacolo e in particolare degli attori. “Come fate voi a attori a limonare con colleghi che non conoscete? Oppure il sesso…” ha chiesto ridendo la vicentina alla Nunez che le ha rivelato come in alcune scene di sesso girate in una delle sue fiction, lei e il sui partner sullo schermo abbiano superato l’iniziale imbarazzo.