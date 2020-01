Grande fratello vip, le confessioni di Paola Di Benedetto sul fidanzato Federico Rossi

"Il mio fidanzato è molto romantico, una volta se ne stava andando via da casa mia e quando sono rientrata ha trovato un mazzone di rose con un biglietto con scritto ‘Mi manchi già. Ti amo’, oppure mi lascia i post – it ovunque quando se ne va e non ci vediamo qualche giorno, è molto romantico, fa tante carinerie che fanno piacere".

Paola Di Benedetto a cuore aperto, all'interno della casa più spiata d'Italia, racconta alle "coinquiline" come il suo fidanzato Federico Rossi la sappia stupire con gesti di grande romanticismo.

Affermazioni che fanno intendere come il rapporto tra i due sia consolidato, nonostante i momenti di down che l'hanno portata alla rottura.

Le telecamere Mediaset mostrano come le concorrenti Rita Rusic e Clizia Incorvaia siano rapite dai racconti della vicentina pur sostenendo che in gioventù è più facile fare gesti di questo tipo, ma l'ex Madre Natura non è sembrata d’accordo: “Secondo me è proprio carattere, alcuni ragazzi hanno proprio perso questa cosa del corteggiamento, non c’è questa cultura”, risponde.