Grande Fratello, Matteo Gentili contro "Tarzan" ma Barbara lo bacchetta

C'è voluta la vicenda shock degli atti di bullismo nei confronti di Aida Nizar, con tanto di espulsione di Baye Dam, per tirare fuori davanti a Barbara D'Urso la personalità "agonistica" di Matteo Gentili.

Fino a lunedì, l'ex biancorosso si era limitato a mostrare il suo carisma agli altri coinquilini, conquistando la stima del gruppo, ma, nel corso delle puntate, anche durante l'incontro con Paola Di Benedetto, si era sempre mostrato molto controllato.

Il suo essere "uomo squadra", però, è esploso nel corso della terza puntata, quando il bel toscano non ha esitato ad attaccare Alberto "Tarzan" Mezzetti, preso ad esempio da Barbara D'Urso come l'unico che si fosse dimostrato nei confronti della spagnola: "Alberto ha detto che non aggredirebbe mai Aida Nizar, ma non per le telecamere ma perché sua madre non lo lascerebbe più entrare in casa".

Gentili è esploso, tra l'approvazione degli altri coinquilini:

"Questo ragazzo spende più in preservativi che in benzina e che tornerà a Viterbo sulla testa delle f***e. Ha detto cose molto brutte su Veronica e sulle donne. Questo è Alberto. Un uomo che difende le donne non fa certi discorsi e non dovete far passare solo questo messaggio".

La padrona di casa però ha subito ribattuto piccata, anche per la parolaccia in diretta: "Non comprendo cosa c'entra se lui vuole spendere in preservativi. Se lui può permettersi di andare con cento donne e vuole andare con cento donne, il problema è delle donne che accettano di andare con lui. C'è differenza tra quello che è successo nella casa e uno che in maniera cretina vuole fare intendere di potersi permettere di avere tante donne".

