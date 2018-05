Grande Fratello: la coppia Matteo e Alessia in finale

Matteo Gentili è in finale al Grande Fratello.

Dopo mesi tribolati per via della separazione con la storica fidanzata Paola Di Benedetto, che si era subito consolata sull'Isola dei Famosi con Francesco Monte, ora l'ex biancorosso può ben dire di aver sorpassato la crisi alla grande: con lui, a contendersi il montepremi da 100mila euro, ci sarà anche il suo nuovo amore, Alessia, oltre a Simone e Lucia. In nomination sono finiti Veronica e Alberto, mentre è finita l'avventura per Danilo e Filippo.

La puntata