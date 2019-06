Chi vince il Grande Fratello: Enrico il favorito dei bookmakers

Chi vince il Grande Fratello 2019? A poche ore dalla fine del reality show di Canale 5, gli scommettitori si stanno sbizzarrendo con il toto-scommesse. Ricordiamo che, al momento, sono 7 i concorrenti rimasti in gara, quattro uomini e tre donne, pronti a sfidarsi fino all'ultimo per conquistare il primo posto del podio: Gennaro Lilio, Enrico Contarin, Daniele Dal Moro, Gianmarco Onestini, Martina Nasoni, Erica Piamonte e Francesca De André.

Chi vince il Grande Fratello 2019? Ecco il nome del favorito

Stando a quanto riportano i siti di scommesse Stanleybet ed Eurobet, a contendersi la prima posizione sono due uomini: Enrico Contarin in primis e, dopo di lui, Gennaro Lillio. Non sarebbe la prima volta, del resto, che a sbancare al reality sono le persone meno irriverenti del gioco. Gennaro in questi mesi è stato apprezzato dal pubblico per il suo carattere equilibrato e maturo; ed anche Enrico, dal canto suo, si è mostrato sempre rispettoso nei confronti del gruppo, sfoggiando peraltro una spiccata simpatia.

Bisogna passare alla terza posizione per trovare una donna, ovvero Martina Nasoni alias "La ragazza col cuore di latta" di Irama. In questi mesi la 21enne ternana si è fatta amare per la sua semplicità, oltre che per la sua dolcezza, e, fattore da non sottovalutare, è anche la favorita di Cristiano Malgioglio.

Il trevigiano (con casa a Bassano) è stato il protagonista della più alta crescita nei consensi, essendo partito sfavorito, con un 21.0. Segno che, tra tanti simil-famosi, ha conquistato il pubblico solo grazie alla sua personalità e simpatia.

E Bessica si mobilita

Il fan club ufficiale del giovane trevigiano ha organizzato uno speciale maxischermo per seguire insieme a tutto il paese la finale del Grande Fratello, in diretta questa sera. Un evento organizzato solo per la finale dei Mondiali di calcio. Mentre i suoi genitori hanno offerto sconti a chi l'avesse votato per l'accesso in finale, la speranza dei suoi concittadini è quella di vederlo presto giocarsi la vittoria del reality più spiato della televisione italiana. Meglio della Nazionale di calcio insomma.

