Grande Fratello: chiarimento tra Paola Di Benedetto e Matteo Gentili

Non è stato tenero Matteo Gentili con la sua ex, entrata nella casa del Grande Fratello per cercare un chiarimento davanti a qualche milione di spettatori.

Paola Di Bendetto sceglie una mise provocante, con un corpetto che lascia poco all'immaginazione e dei pantaloni bianchi. Il sorriso con cui la accoglie il calciatore, però, è solo di facciata, e dura poco. Così lei piccata spiega come è nata la sua love story con Francesco Monte all'Isola dei Famosi:

"La mia Isola doveva essere un’esperienza positiva, non mi aspettavo di trovarti sul piccolo schermo a dare in pasto alla gente la nostra storia, una storia bellissima durata 4 anni, ma chiusa. Voglio mettere un punto fermo alla vicenda per me, te e le nostre famiglie. Dopo 4 anni ho capito che non ti amavo più e ho voluto essere corretta con me stessa. È vero che prima di partire siamo andati a cena e c’è stato un bacio, ma solo perché il cuore ha preso il sopravvento sulla testa.

Questa persona non l'ho cercata e non l'ho voluta, ma è capitata (la voce rotta dal quasi pianto, nda), so io cosa è successo sull'Isola e sapevi molto bene perché te l'ho detto che ci sono andata con cuore e testa libera. Non accetto che mi fai passare per quella che ti ha tradito. E tutto mi aspettavo tranne di ritrovarti in tv, evidentemente hai cambiato idea e ci sta. Ti ho detto che intraprendevo questo percorso da persona libera. Ti stimo e ti auguro il meglio".