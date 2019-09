Giusy Zenere cerca la madre naturale: l'appello a Live Non è la D'Urso

Giusy Zenere, la barzellettiera d'Italia 1995, è tornata in tv ma questa volta con un ruolo diverso. Per chi la ricorda quale autrice di gag e siparietti esilaranti, protagonista del programma di Canale 5 "La sai l'ultima" lunedì sera l'ha rivista sul piccolo schermo in una mise più privata.

Nello studio del programma di Barbara d'Urso "Live Non è la Durso" Giusy Zenere ha lanciato un appello affinché possa riabbracciare la sua madre biologica. Lei infatti è stata adottata da un'altra donna quando era piccolissima dove aver vissuto in orfanotrofio per 18 mesi. "I miei genitori biologici dovevano avere all’epoca 18 e 22 anni", racconta la comica vicentina che ora ha perso anche la sua madre adottiva.

"Mi ha lasciato all’età di 100 anni e 4 mesi. - ha raccontato Zenere - Le sue ultime volontà erano chiare. In punto di morte mi ha consigliato di cercare i miei genitori biologici per scoprire se ho ancora qualche legame di sangue: mi ha preso per mano e mi ha detto "perdonami se ti lascio di nuovo da sola ma magari qualche fratello in giro lo hai, vai in cerca".