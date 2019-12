Il prof che promuove la "cultura del dono" è commendatore della Repubblica

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha insignito del titolo di commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana 23 persone tra i quali figurano, suore, parroci, professori universitari, operai, scienziati...che si sono distinti per aver compiuto delle scelte o comunque dei gesti significativi.

Tra questi figura anche Giuseppe Distefano, conosciuto nel territorio Vicentino per aver insegnato in alcuni istituti e per essere stato preside del liceo di Valdagno. 70enne originario del Catanese, arrivò ad Arzignano giovanissimo. Insegnò al liceo scientifico di Arzignano e divenne poi preside dell'allora istituto professionale Sergio Perin di Valdagno, ora Luzzati-Marzotto, che diresse per diciott'anni prima di prendere le redini del liceo Trissino di Valdagno dove rimase fino al 2002 anno in cui tornò in Sicilia.

Giuseppe Distefano, trent'anni fa perse il figlio Luigi in un incidente stradale, aveva solo 15 anni. Subito dopo la morte del ragazzo decise di donare gli organi e da allora si spende per sensibilizzare la cultura del dono. Dopo una vita in cattedra, ora è in pensione ed è impegnato nell'Aido.

La menzione che l'ha portato al riconoscimneto è la seguente: "per la sua dedizione e il suo encomiabile impegno nella divulgazione e promozione della cultura del dono degli organi".