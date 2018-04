"Giù la maschera!", Felice Maniero tra misteri e verità: i video del convegno

Affluenza di pubblico inaspettata sabato pomeriggio a Bassano del Grappa per il convegno che invitava a gettare la maschera a quello che fu il primo ed unico boss mafioso del Nord Italia, Felice Maniero.

Relatori Enzo Bordin, decano dei cronisti padovani che tra giudiziaria e nera ha visto tutta l’epopea della Mafia del Brenta, Monica Zornetta giornalista e scrittrice del libro che forse ha più fotografato le decadi di potere di Felice Maniero ( La resa), Marco Milioni un giornalista abituato a “spaccare in quattro il capello” dell’informazione con precisione chirurgica, Alessandro Ambrosini che da anni segue e insegue i movimenti dell’ex boss e Diego Neri, giornalista del giornale di Vicenza, in veste di moderatore.

Così Ambrosini, al termine dell'evento:

Non c’era paura in quella sala. Ieri in quella sala c’era consapevolezza, c’era curiosità, c’era voglia di sapere oltre a ciò che Maniero, o Luca Mori, ha cercato per decenni di raccontare nelle sue interviste-farsa. C’era il motivo per cui ognuno di noi, che crede nella verità come motore per essere uomini liberi, ogni giorno cerca di mettere un tassello in più in questo puzzle che è la storia italiana.

Non si cerca la condanna di qualcuno nelle nostre azioni. Si cerca di ridare dignità alla parola verità, perché è una parola che non accetta patteggiamenti.