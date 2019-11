Spray al peperoncino regalato alle donne: l’iniziativa del Comune di Montecchio

La mattina del 22 novembre davanti al Municipio, la Polizia Locale dei Castelli distribuirà alle cittadine che lo richiedono uno spray anti aggressione al peperoncino, acquistato in 450 confezioni dal Comune, spiegandone il modo e i limiti di utilizzo. È uno dei molti appuntamenti che il Comune dedica al 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite esattamente 20 anni fa.

L'evento cardine si terrà giovedì 21 novembre, alle ore 20.30 in Sala Civica di Corte delle Filande: una conferenza che coinvolgerà l'avvocato Martina Sartori, esperta di Diritto di Famiglia, membro della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza e volontaria dell'Associazione Donna Chiama Donna di Vicenza, le operatrici e psicologhe del Centro Antiviolenza di Vicenza e di Arzignano, la giornalista Antonella Fadda che modererà l'incontro e gli studenti dell'IIS Ceccato.

La locandina dell'evento recita il titolo "Chi ama accarezza, non imprigiona e non picchia": è il messaggio che hanno scelto gli studenti della classe 4^A indirizzo "Promozione commerciale e pubblicitaria", affrontando una tematica di cui purtroppo si parla troppo poco. Ancora tanti sono, infatti, i casi di violenza psicologica e fisica che vengono subiti e celati dalle vittime, non denunciati per paura, omertà o vergogna.

«Per prevenire queste situazioni di disagio – conclude l’assessore alle pari opportunità Maria Paola Stocchero - abbiamo attivato un percorso di formazione e sensibilizzazione alla parità e per il contrasto alla violenza di genere nelle relazioni curato dall'Associazione Donna chiama Donna di Vicenza. Il progetto sarà presentato durante la serata di giovedì 21 novembre».