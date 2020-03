Gf vip, il video messaggio di mamma: "Ciao Paoletta siamo orgogliosi di te"

L'emergenza Coronavirus si riflette anche nella casa più spiata d'Italia. Mercoledì sera, è andata in onda la sedicesima puntata del programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini che, per seguire le linee guida imposte su tutto il territorio italiano, si è trovato da solo in studio (senza pubblico) con il supporto esterno degli opinionisti.

I concorrenti sono stati messi al corrente di quanto sta accadendo in Italia e, grazie a dei video messaggi, hanno potuto sincerarsi sulla salute dei propri cari. Lacrime e commozione per la modella e influencer vicentina Paola Di Benedetto alla quale è stato regalato un momento molto bello: un messaggio da parte di sua madre.

"So che molte volte posso essere assillante con i miei messaggi - ha dichiarato la mamma - ma questo è semplicemente in mio modo di sentirmi vicina a te. So che hai ancora molto sogni nel cassetto e so che con la tua determinazione riuscirai a realizzarli. Siamo orgogliosi di te”. Questo il contenuto della lettera indirizzata all'ex Madre Natura che, ancora una volta, è passata indenne alle nomination.