Gf vip, "La mia anima è legata alla tua": Paola scrive una lettera al fidanzato

Sono parole cariche d'amore quelle che la modella e influencer vicentina, concorrente del Gf vip, ha rivolto al fidanzato Federico Rossi, in una lettera di cui ne ha letto alcuni passaggi in confessionale.

"Ti sei mai chiesto per davvero che cosa sia l'amore? Perchè ci scegliamo? Una risposta precisa ancora non l'ho trovata però posso raccontarti se ti va il perchè penso che la mia anima si sia legata alla tua. Da dove cominciare? Forse da quella sera di fine giugno quando una ragazzina una po' persa e un po' confusa e un cantante dall'anima tormentata hanno deciso di incontrarsi. Da quella notte abbiamo cominciato un viaggio insieme, mano nella mano, sempre complici nel grande disordine delle nostre vite. Con coraggio siamo saliti su questa montagna russa che poi è diventata la nostra bellissima storia d'amore ma, come tutte le montagne russe che si rispettino, sanno portarti molto in alto e da lì la vista è meravigliosa ma sanno anche capovolgerti per portarti molto in basso, e noi lo sappiamo vero?

Il cantante, dal canto suo, non ha proferito parola sui social anzi sembra letteralmente sparito. Nel frattempo si avvicina la finale del Grande fratello vip e Paola Di Benedetto è, ad oggi, una delle concorrenti "più quotate" per la vittoria. Non resta dunque che attendere la prossima diretta in programma mercoledì 1° aprile.