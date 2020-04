Gf vip, Paola Di Benedetto centra la finale: preferita ad Antonella Elia nel televoto flash

È entrata nella casa del Grande Fratello con il cast iniziale e da allora è riuscita a conquistare i favori del pubblico che mercoledì sera l'ha televotata e scelta quale finalista del programma condotto da Alfonso Signorini.

L'ex Madre Natura di Ciao Darwin ha conquistato la finale dopo aver battuto Antonella Elia al televoto flash (45% di voti per lei, contro il 33% riservato all’ex valletta de La Corrida). Paola Di Benedetto se la giocherà con Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paolo Ciavarro ed un ulteriore finalista che il pubblico sceglierà tra Patrick Rei Pugliese, Antonella Elia e Andrea Denver.

Quella di mercoledì sera è stata una puntata speciale per l'influencer vicentina che dopo tanti appelli ha ricevuto un video messaggio dal suo fidanzato Federico Rossi il quale le ha dichiarato quanto la ama e si è detto dispiaciuto del fatto che, anche una volta uscita dalla casa, non potranno vedersi per le restrizioni imposte dal Dpcm del Governo per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.