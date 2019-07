Georgette e Davide si sposano: le prime "spoilerate" del matrimonio 3Spol

E' partito il conto alla rovescia per la coppia vicentina tanto amata dal pubblico televisivo dopo la partecipazione, nel 2016, al programma Mediaset Temptation Island. Un amore, il loro, messo a dura prova prima nel reality e poi dalla vita di tutti i giorni quando la nota stilista vicentina ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla.

Il compagno, Davide Tresse, non l'ha mai lasciata un attimo ed ora è pronto a fare il grande passo. Euforica Georgette, nei giorni scorsi ha svelato alcune indiscrezioni circa il grande evento, ovvero il matrimonio dei 3Spol come amano definirsi loro.

Tramite i canali social ha mostrato le partecipazioni che ha mandato agli invitati (molti i vip che prenderanno parte all'evento da Mercedes Henger ai compagni di avventura all'interno di Temptation Island). In vista del grande giorno la coppia ha anche mostrato alcune fasi del trasloco e, negli ultimi giorni, ha mostrato la gigantografia che il giorno del matrimonio sarà posizionata in un angolo della location e, a tutti gli invitati (dopo averli muniti di grmbiuli usa e getta, guanti e secchi di colore) avranno la possibilità di lanciare schizzi di colore su di essa. La gigantografia entrerà poi nella loro casa e sarà appesa ad una delle pareti. In pieno stile "Geogettepol"