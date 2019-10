Georgette è oggi la signora Tresse: il Sì "davanti alla legge" a Palazzo Trissino

Lo scorso 15 settembre, circondati dall'affetto degli amici, si erano giurati amore eterno nella location d'eccezione di Fabbrica Saccardo. Una cerimonia molto sentita, molto emozionante che anticipava quelle che sarebbero state le nozze ufficiali, che hanno avuto luogo martedì pomeriggio a Palazzo Trissino, sede del Comune di Vicenza.

Come è solita fare, la stilista vicentina, ha condiviso con i suoi followers il pre e post weeding day attraverso i social. I due innamorati, entrati nelle case degli italiani con la partecipazione al reality Temptation Island, hanno scelto il 29 ottobre non a caso. Il 29 ottobre è infatti il giorno del compleanno di Davide Tresse ("così non se lo può scordare", aveva dichiarato Georgette). Eppure per la signora Tresse, l'anniversario di nozze rimarrà il 15 settembre perchè come ha dichiarato sui social:

Il nostro giorno è stato il 15/09, il giorno nel quale ci siamo giurati amore eterno davanti alle persone che ci amano.

Oggi lo facciamo davanti alla legge ma per noi non conta perché siamo sempre stati dalla parte del cuore e vi posso garantire che il 15/09 i nostri scoppiavano di gioia.

