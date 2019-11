La città è di tutti! Al voto per il futuro del quartiere Quadrilatero di Vicenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

La fine di ottobre ha segnato un momento importante per il Gruppo Scintilla – Vivere Meglio Adesso: dopo quattro mesi, si sono chiuse le consultazioni e la raccolta fondi del Concorso Creativo per lo sviluppo del quartiere del Quadrilatero di viale Milano (Vicenza); e l’apertura dei salvadanai, custoditi da alcune attività locali, ha rivelato la somma di 740 euro di budget partecipativo raggiunto con la collaborazione collettiva.

Un bel traguardo comunitario per il gruppo autogestito e volontario, che opera nel Quadrilatero e, insieme alla sede vicentina di ALDA – Associazione Europea per la Democrazia Locale e all’Associazione PAMPAS – Il Giardino Inclusivo, entrambe situate in viale Milano, ha voluto pensare al futuro del quartiere insieme a chi lo abita in un’ottica di riqualificazione urbana dal basso.

Per chiunque sia in qualche modo legato al quartiere vicentino è dunque ora il momento di votare, per decidere insieme quale proposta finanziare e realizzare tra le tre idee migliorative che sono emerse dal Concorso: da percorsi di intrattenimento per gli abitanti meno giovani a feste e attività per bambini al parco, passando dalle strisce pedonali colorate e creative per delimitare il quartiere e favorire il rallentamento delle auto.

Le tre proposte possono essere visionate nel dettaglio e votate al link https://it.surveymonkey.com/r/7FNT5PL fino al 15 dicembre. La città è di tutti, l’intento è partecipativo, e così dovrebbe essere anche la decisione finale: votate e incoraggiate al voto!

