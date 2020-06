I ladri le avevano rubato il triciclo speciale: ritrovato dalla polizia

«Tutto da' speranza quello che finisce con un bel fine. Qua a Vicenza. È bello quando una notizia strana finisce bene. Rubare un pezzo cosi strano una bicicletta grande di tre ruote, che è alla vista di tanti, è un pò bizzarra questa storia. Ma ieri ho avuto la mia bici un po storta ma mi l'hanno portata a casa.. consegnata all'istante».

Erika, con un post sulla sua pagina Facebook, non nasconde la soddisfazione per una storia che è andata a lieto fine. Alla donna, 43 anni, lo scorso 5 giugno le era stato rubato il triciclo speciale che usava per alcuni aituarsi nella mobilità. I ladri, senza nessun scrupolo, hanno fatto saltare il lucchetto del mezzo che lei aveva assicurato con una catena davanti all'ingresso di casa. Incuranti del fatto che quella bici a tre ruote era evidentemente destinata a un uso particolare, i balordi lo avevano portato via.

A Erika non era rimasto che presentare denuncia in questura e così la squadra mobile ha avviato le ricerche. Ricerche che, dopo 20 giorni, hanno dato i suoi frutti. Il triciclo speciale è stato trovato dagli agenti sabato mattina. Il mezzo era stato abbandonato vicino all'istituto Almerico da Schio in strada Sant'Antonino. Dopo il ritrovamento gli operatori hanno consegnato il tre ruote direttamente a casa della 43enne, con suo immensa gioia e stupore.