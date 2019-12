Furto a "Incanto di Natale 2019 in quel di Laghi": lo sfogo del sindaco sui social

"Sei un miserabile poverello, ignorante e privo di quel senso civico", il sindaco di Laghi Giovanni Sella scrive un post "al veleno" sul suo profilo social scagliandosi con l'autore del furto di due acquerelli rubati durante la manifestazione Incanto di Natale 2019 in quel di Laghi.

Cari amici di Facebook, nel ringraziare tutti per la vostra grande partecipazione alla manifestazione...devo portare un sentito ringraziamento al quel cretino, ignorante e ladro che nel corso della manifestazione, approfittando della tantissima gente, corretta e onesta, altro non aveva di meglio che rubare due acquerelli posti all’Interno dei bagni messi a disposizione. Sei un miserabile poverello, ignorante e privo di quel senso civico che anche le persone umili di questa terra hanno nel loro animo. Ti auguro ogni bene, e ogni volta che guarderai quelli acquerelli ricordati che sei un miserabile ladro. Sella Giovanni Sindaco di Laghi. Se hai coraggio rispondi pure, ma non credo lo farai tanto sei una merda. Denunciami pure per gli insulti tutti meritati web scatenatevi pure .