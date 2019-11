Friday for Future, gli studenti ancora in piazza per il clima

ORE 10

Il corteo è continuato pacificamente davanti alla presenza discreta delle forze dell'ordine schierate tra polizia municipale, carabinieri e polizia di Stato. In contrá Mure San Michele ci sono i giovani del Pd che bardati di arancione ripuliscono la strada dai rifiuti. In viale Giuriolo non sono mancati gli slogan contro il consumo di suolo. «Vicenza è una cittá con con centro bellissimo, ma palazzinari corrotti spunti da banchieri altrettanto corrotti hanno reso Vicenza una cittá di m..., brutta e piena di cemento». Diversi mesi fa l'economista francese Serge La Touche durante una conferenza al liceo Quadri di Vicenza aveva proferito contro la periferia berica lo stesso giudizio, anche se con parole un po' meno vernacolari. I ragazzi aggiungono: «Dobbiamo cambiare anche i nostri costumi, le nostre abitudini. Lo shopping e il consumismo uccideranno il pianeta».

In piazza Matteotti il corteo si è diviso in tre mentre i ragazzi lanciano strali contro le grandi opere: Mose, Pedemontana veneta, Valdastico nord, molti ragazzi li chiamano ladrocini di Stato.

I ragazzi in corso Palladio si sono scatenati contro «cricca delle grandi opere e la cricca di Confindustria. Denunciamoli tutti».



ORE 9

Poco prima delle 9 di venerdì gli studenti dei collettivi «Frydays for future» hanno cominciato ad ammassarsi davanti al piazzale della stazione ferroviaria di Vicenza.

Sono pronti per una nuova manifestazione contro i cambiamenti climatici. Mentre gli studenti giungono da tutto il territorio provinciale i ragazzi scaldano le corde vocali. Il consumo di suolo e il riscaldamento globale dovuto alle attività umane sono i bersagli dei primi strali dei ragazzi.

La protesta sta costeggiando campo Marzo lungo il viale che porta alla stazione, che è bloccato al traffico. Altri manifestanti invece procedono alla volta del centro città.

Il corteo, mentre raggiunge viale Eretenio, secondo le primissime stime conterebbe un paio di migliaia di persone. Ci sono molti ragazzi però che continuano ad aggregarsi lungo il tracciato

