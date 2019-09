Frane, stanziati 122mila euro: step prezioso per il "piano contrade" e la sicurezza stradale

Si è tenuto nei giorni scorsi il sopralluogo voluto dal sindaco di Valdagno Giancarlo Acerbi per visionare i siti di alcuni movimenti franosi che hanno interessato il territorio valdagnese. Ad accompagnarlo c'erano l'assessore ai Lavori Pubblici Federico Granello e il responsabile della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Valdagno, Carlo Crosato, oltre al tecnico comunale incaricato, Sergio Peruzzo. Tre sono le frane su cui è in corso la progettazione avanzata: c.da Bergamini di Sopra, c.da Soldà e c.da Cereo.

In tutti e tre i casi, a causa dell'azione delle piogge su pendii piuttosto scoscesi si sono verificati cedimenti importanti di porzioni di strada che ne hanno inevitabilmente condizionato la sicurezza.

Nell'immediato i tratti sono stati transennati e delimitati. Il transito dei mezzi è comunque garantito.

Sono in corso le progettazioni per un totale di 122.000 euro di lavori previsti. Sono stati raccolti i pareri necessari e ai inizio ottobre saranno portati in approvazione i progetti definitivi. A quel punto si potranno indire le relative gare per l'affido dei lavori con avvio dei cantieri tra la fine dell'anno e inizio 2020.

Per quanto riguarda la tipologia di lavori che dovranno essere eseguiti si partirà dalla posa di micropali con iniezione di composto in calcestruzzo in grado di imbrigliare il terreno e fermarne il movimento. Verranno poi ricomposte le parti di scarpata franate e a completamento di procederà al ripristino delle sedi stradali con nuova bitumatura e posa del guard rail.

"Viabilità e sicurezza stradale sono due tasselli di quello che abbiamo definito "piano contrade" - spiega il Sindaco, Giancarlo Acerbi - un nutrito elenco di temi e interventi, in parte in corso, in parte da progettare, in risposta alle esigenze del territorio collinare e delle zone decentrate. Aspetto fondamentale per la qualità della vita in contrada è da sempre poter contare su una viabilità sicura e ben tenuta che colleghi al fondovalle. Attraverso il piano bitumature che ormai è in corso di completamento, abbiamo concentrato la maggior parte degli interventi in periferia. Intendiamo proseguire su questa strada valutando attentamente le priorità di intervento, anche in accordo con i residenti delle varie zone, e le disponibilità di bilancio".

A questi interventi si aggiunge anche la frana staccatasi in c.da Frassine. Il grosso quantitativo di materiale crollato sulla sede stradale è stato rimosso ed è stato posizionato un cordolo in calcestruzzo per arginare eventuali e ulteriori piccoli cedimenti. Il costone è stato comunque verificato e risulta stabile al momento. Per intervenire, tuttavia, verrà avviato il confronto con i proprietari dei terreni a monte che dovrebbero farsi carico dei costi dell'operazione di messa in sicurezza.