Cortinametraggio 2.0: vince Francesca Michielin con "A cup of coffee with Marilyn"

La vicentina Francesca Michielin grazie alla colonna sonora del corto A Cup of Coffee with Marilyn composta insieme a Tommaso Ermolli è tra i vincitori a Cortinametraggio il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana.

Francesca Michielin e Tommaso Ermolli vincono il Premio alla Miglior Colonna Sonora – Universal Music Publishing Group con la motivazione: “un cortometraggio molto ben strutturato, una prova matura e coraggiosa per i due giovani compositori-autori della colonna sonora, che hanno saputo colorare la narrazione di una storia affascinante con racconti intimi in grado di generare emozioni e suggestioni. Questo premio vuole essere un investimento per il loro futuro”.

In A Cup of Coffee with Marilyn, ambientato nel 1956, una giovane Oriana Fallaci viene mandata in America per un’inchiesta su Hollywood. Vuole intervistare Marilyn Monroe usando tutta la tenacia e l’irriverenza che la contraddistinguono. La sfida non porta i risultati sperati ma questo non le impedirà di diventare la più grande giornalista italiana conosciuta nel mondo. Nel cast Miriam Leone, Sam Hoare, Marco Gambino, Jamie Wilkes, Giulietta Vainer Levi, Antonio Mancino, Paul Davis. Le musiche sono di Francesca Michielin.

Classe 1995, Francesca Michielin nata a Bassano del Grappa, è una cantautrice e polistrumentista. Incomincia la sua carriera musicale suonando il basso elettrico e cantando nel coro gospel della sua città, esperienza attraverso la quale si fa notare come solista. Raggiunge la notorietà nel 2011 in seguito alla vittoria della quinta edizione del talent show X-Factor. Nel settembre 2012 arriva il singolo Sola, scritto sempre da Elisa, che anticipa l'album d'esordio Riflessi di me, pubblicato a ottobre. In estate apre i concerti di Battiato, Elio e le Storie Tese, Cristiano De André, nel 2013 collabora con Fedez (Cigno nero, disco di platino). A marzo 2014 la sua “Amazing”, di cui è co-autrice, è inclusa nella colonna sonora del film hollywoodiano The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro. Nel 2015 esce l'album DI20 e nel 2016 è in gara alla 66° edizione del Festival di Sanremo, con il brano Nessun grado di separazione: la canzone si classifica seconda, dietro quella degli Stadio. In contemporanea esce DI20ARE, versione espansa dell'album uscito nel 2015. Il 21 luglio 2017 viene pubblicato un nuovo singolo, Vulcano, seguito da Io non abito al mare (firmato insieme a Calcutta): le due canzoni anticipano l'uscita del suo terzo album in studio, che arriva nel gennaio del 2018 e porta per titolo 2640. Durante la sua carriera la cantante ha vinto un Premio Videoclip Italiano, tre Wind Music Awards e un Premio Lunezia, oltre ad aver rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2016.

