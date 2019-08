Palazzo Trissino, fondi dal Ministero dell'economia per rifare gli infissi

Il Comune di Vicenza punta ad ottenere un contributo pari a 210 mila euro dal Ministero dell'economia e delle finanze per il rifacimento degli infissi di Palazzo Trissino. La cifra, infatti, è quella messa a disposizione dei Comuni tra i 100 e i 250 mila abitanti dal decreto Crescita per la realizzazione di interventi nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

“La sede istituzionale del Comune – ricorda l'assessore con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron - è un palazzo storico tanto prestigioso, quanto fragile e bisognoso di interventi. Per questo motivo, convinti che non vada sprecata nessuna opportunità di finanziamento, abbiamo stabilito di concorrere all'assegnazione di questo significativo contributo destinandolo, una volta ottenuto, alla sostituzione di parte degli infissi di Palazzo Trissino nell'ambito del più ampio progetto di riqualificazione che sta interessando l'edificio”.

Com'è noto, infatti, a Palazzo Trissino sono stati in parte eseguiti e sono tutt'ora in programma importanti interventi di riqualificazione, dal rifacimento della copertura, alla rimozione di vecchie pavimentazioni in vinilamianto, dall'allestimento del nuovo impianto di raffrescamento nel cortile interno alla sostituzione delle caldaie.

Per il solo efficientamento energetico è stato redatto un progetto complessivo del valore di 1 milione di euro, realizzato per stralci.