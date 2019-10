Viale del Sole torna percorribile in entrambe le corsie per ciascun senso di marcia

Da mercoledì 6 novembre viale del Sole tornerà ad avere due corsie per ciascuna direzione di marcia. Sono in dirittura d'arrivo, infatti, i lavori in corrispondenza della nuova rotatoria tra viale del Sole e via Brigata Granatieri di Sardegna, eseguiti da privato.

A partire da lunedì 4 novembre si procederà al completamento delle asfaltature nelle strade laterali e sui marciapiedi interessati, nei mesi scorsi, dal cantiere.

Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 e tra martedì 5 e mercoledì 6 si procederà, invece, all'asfaltatura delle sedi stradali principali. L'esecuzione dei lavori in orario notturno consentirà di limitare i disagi in uno dei nodi viari più trafficati della città.

Tra martedì 5 e mercoledì 6 sarà attivo anche il sottopasso pedonale in viale del Sole e contestualmente verrà eliminato l'attraversamento in superficie realizzato provvisoramente per ovviare alla fase di chiusura del sottopasso stesso.