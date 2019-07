Pippo Pozzato è diventato papà di Giacomo: "E' il giorno più bello della nostra vita"

Fiocco azzurro in casa Pozzato. Dopo nove mesi di attesa, nei giorni scorsi è arrivato il piccolo Giacomo, nato dall'unione del campione vicentino Filippo (per tutti Pippo) con la compagna Vittoria Corsi. La notizia è stata diffusa dallo stesso ciclista attraverso il suo profilo Instagram.

Senza dubbio il giorno più bello della nostra vita. Qualcosa di fantastico è accaduto oggi e devo ringraziare te per aver custodito nostro figlio per questi nove mesi. Non è stato facile ma ce l’hai fatta.



Un pensiero vai ai nostri padri che avrebbero “goduto un mondo” nell’abbracciare il loro nipotino ma che da lassù avranno sorriso all’arrivo di Giacomo. Grazie alle nostre mamme che sono sempre presenti e a tutte le persone che ci stanno mandando messaggi di auguri!



Come dice @vittoriac ”Il numero di respiri che fate nella vita sono irrilevanti, quello che conta sono i momenti che il respiro ve lo tolgono”. Benvenuto Giacomo

Queste le parole che Pozzato ha rivolto a suo figlio. Parole che rimandano anche al papà Carlo, venuto a mancare lo scorso anno, quando il ciclista di Sandrigo era pronto a prendere pare al Giro d'Italia. Lutto che ha preceduto il suo addio al ciclismo professionistico.

Sceso dalla bicicletta, la vita di Pozzato è sicuramente cambiata: è tornato al suo primo amore sportivo, l'hockey, che pratica per pura passione, e non per smania agonistica, e continua a rimanere nel ciclismo, dando una mano alla squadra giovanile continental Beltrami Tsa-Petroli Firenze-Hopplà. E pare aver smesso i panni di "playboy" dopo l'incontro con Vittoria, la donna giusta con la quale condividere una cosa importante come l'essere genitori.