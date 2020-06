Vicenza celebra la Festa della repubblica: cerimonia ridotta e ricordo ai caduti

Seppur in forma ridotta, per le norme anti-Covid, martedì mattina, in piazza dei Signori, c'è stato il tradizionale alzabandiera a cui ha fatto seguito la deposizione di una corona d'alloro alle due lapidi che ricordano i 148 caduti vicentini durante la guerra di Liberazione, nella Loggia del Capitaniato.

Erano presenti il sindaco Francesco Rucco, il prefetto Pietro Signoriello e quattro agenti in alta uniforme, in rappresentanza del Coespu (centro di formazione dell'Arma dei Carabinieri per le unità di polizia impiegate in operazioni di pace) e della Polizia di Stato.

In occasione della Festa della repubblica, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha scritto una lettera a tutte le prefetture d'Italia: