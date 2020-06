Festa della Repubblica, cerimonia in forma ridotta in piazza dei Signori

Una Basilica palladiana addobbata con le bandiere tricolori farà da testimone ad una cerimonia del 2 giugno che quest'anno si svolgerà in forma molto ridotta, inevitabilmente condizionata dal COVID-19.

La giornata celebrativa nazionale per ricordare la nascita della Repubblica Italiana, infatti, martedì inizierà alle 10 ed avrà un programma molto semplice, con la sola presenza del sindaco Francesco Rucco, del prefetto Pietro Signoriello e di quattro agenti in alta uniforme, in rappresentanza del Coespu (centro di formazione dell'Arma dei Carabinieri per le unità di polizia impiegate in operazioni di pace) e della Polizia di Stato.

Il ritrovo è previsto nella Loggia del Capitaniato con la depisizione di una corona d'alloro alle due lapidi che ricordano i 148 caduti vicentini durante la guerra di Liberazione.

L'alzabandiera avverrà al suono dell'inno nazionale ma non sono prevsti interventi ed orazioni ufficiali.

Alle 11, inoltre, il sindaco si collegherà in diretta streaming per la Commemorazione della festa della Repubblica, organizzata dall'istituto comprensivo Vicenza.

Il primo cittadino porterà il suo saluto durante questa iniziativa rivolta a tutte le famiglie, i bambini e i ragazzi, voluta per infondere e trasmettere uno spirito di unità e di solidarietà in questo momento difficile, che ha coinvolto tutto il mondo dell'istruzione.

Oltre al sindaco Rucco saranno collegati il dirigente UAT Carlo Alberto Formaggio, l'assessore comunale all'istruzione Cristina Tolio e la direttrice del Centro per la storia dell'università di Padova Alba Lazzaretto.

Il programma prevede letture significative da parte di alcuni studenti, l'ascolto di brani musicali e l'intervento della dottoressa Lazzaretto.