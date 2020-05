Ciliegia di Marostica IGP, la festa è online

L’emergenza Coronavirus non ferma la Festa della Ciliegia di Marostica IGP che “2.0”, raccontata in diretta streaming su canali social Facebook (Città di Marostica), Instagram (@citta_di_marostica) e YouTube (Turismo Marostica).



Sindaci, autorità e rappresentanti di categoria, domenica mattina, a partire dalle 10.30, si sono dati appuntamento al Castello Inferiore accanto alle interviste e ai racconti in diretta, la messa in onda di contenuti specifici, legati al mondo della raccolta e della lavorazione delle ciliegie, dai momenti di vita nelle colline e nelle aziende agricole alle lezioni di cucina e ricette proposte degli chef dei ristoranti locali.

Si potrà acquistare nelle bancarelle nel parcheggio di viale Stazione o nei menu dedicati di bar e ristoranti che nella giornata proporranno anche servizi di delivery e take away.



Non mancherà un momento di gioco con “2020 Veneto Channel”, il canale FB bassanese dedicato al divertimento e all’intrattenimento, con il gioco “Tu dimmi quanto quanto”, che chiederà agli utenti di indovinare il peso di un cesto di ciliegie con rispettivo premio (dalle ore 18.45).



Durante la giornata saranno messi in onda ulteriori contenuti, con la condivisione nei canali social da parte di tutti gli attori di questa festa. Ed infine, anche una sorpresa musicale!