Supermercati aperti a Ferragosto nel Vicentino - 15 agosto 2019

Il giorno di Ferragosto è dedicato alle gite fuori porta al mare o in montagna, ai pranzi all'aperto, ai pic nic con grigliata, o alle escursioni nella natura. Per i ritardatari che non si sono organizzati in anticipo, per chi si è dimenticato qualcosa, per chi ha una necessità di salute, con calma anche giovedì mattina si potrà acquistare tutto l'occorrente per una perfetta giornata all'aperto senza doversi preoccupare di fare corse nei centri commerciali i giorni precedenti.

GIOVEDì 15 agosto le attività commerciali aperte sul territorio berico:

Carrefour a Thiene;

Grifone Shopping Center a Bassano del Grappa;

Campo Romano a Schio;

EuroBrico a Cassola;

Conad Interspar e i punti vendita

Simply a Dueville tra i discount

Ipermercato Lidl di Viale della Pace a Vicenza dalle 8 alle 13.

Chiusi il Centro commerciale Piramidi e Palladio



APERTI I SUPERMERCATI LIDL nei 10 punti vendita nel vicentino con orari diversi: Altavilla Vicentina; Chiampo; Marano Vicentino; Schio con orario continuato dalle 8.30 alle 20 - Bassano del Grappa, Lonigo, Malo, Marostica, Montecchio Maggiore, Valdagno con orario festivo dalle 9 alle 13.

APERTI I 9 PUNTI VENDITA A MARCHIO CONAD sul territorio berico : Rosà, Arzignano, Vicenza, Bassano del Grappa di via Pecori Giraldi 71, Valdagno, Sandrigo, Marostica, Thiene, Bassano del Grappa di via IV Armata con orario festivo dalle 8.30 alle 12.30.

CHIUSO IL PAM PANORAMA DI VICENZA in viale Trento (angolo via Pecori Giraldi) - Info: www.pampanorama.it/punti-vendita/vicenza-trento

CHIUSO IL PAM PANORAMA DI VICENZA in viale Mazzini 29 - Info: www.pampanorama.it/punti-vendita/vicenza-mazzini

CHIUSI I 6 PUNTI VENDITA DESPAR (punti vendita affiliati) sul territorio berico: Monticello Conte Otto, Recoaro Terme, Montorso Vicentino, Ancignano di Sandrigo, Povolaro di Dueville e Sarego - salvo disposizioni differenti e direttive interne dell'ultima ora.

CHIUSI i supermercati a marchio CRAI negli 11 punti vendita sul territorio berico (Vicenza, Camisano Vicentino, Cassola 1 Piazza Europa, Cassola 2 Via San Marco, Cornedo Vicentino, Grancona, Montebello Vicentino, Rossano Veneto, Pozzoleone, Tezze sul Brenta, Valdagno).

CHIUSI i supermercati FAMILA negli 8 punti vendita a Vicenza e provincia (Arzignano Baracca; Arzignano Diaz; Bassano del Grappa; Chiampo; Schio Santissima Trinità; Schio XX Settembre; Vicenza Parco Città, Valdagno).

CHIUSI supermercati ALI' nei 9 punti vendita a Vicenza e provincia (Bassano del Grappa in via Cellini; Montebello Vicentino; Montegalda; Montecchio Maggiore; Monticello Conte Otto; Rossano Veneto; Sovizzo; Vicenza in via Rossini 71, Vicenza in via Periz 11) - Salvo disposizioni interne diverse dell'ultima ora - I punti vendita Alì saranno aperti domenica 13 agosto a Bassano del Grappa in via Cellini; Montebello Vicentino; Montegalda; Monticello Conte Otto; Rossano Veneto; Sovizzo; Vicenza in via Rossini 71 (chiusi a Vicenza in via Periz 11 e a Montecchio Maggiore).

CHIUSI i supermercati A&O (Gruppo Unicomm) nei 18 punti vendita sul territorio berico (Arsiero; Barbarano Vicentino; Malo; Marostica; Nanto; Nove; Sandrigo; Thiene; Torrebelvicino in località Pievebelvicino; Vicenza Sant'Agostino; Vicenza Laghetto; Vicenza San Pio X; Zugliano; Breganze; Bolzano Vicentino; Cornedo Vicentino; Longare; Vicenza Cà Balbi).

CHIUSI i supermercati del gruppo SISA nei 19 punti vedita sul territorio berico: Vicenza in viale Trieste 50; Vicenza in viale Trieste 279; Vicenza in Largo Goethe 17; Vicenza in via Galilei 33; Vicenza in via Salvemini; Vicenza in via Prati; Tavernelle di Sovizzo in piazza del Donatore; Sovizzo in piazza Manzoni; Altavilla Vicentina in via De Gasperi; Creazzo in Largo Tiepolo; Arcugnano in via Fermi; Costabissara in via Cattaneo; Dueville in via dei Martiri; Villaverla in via Verlato; Castelgomberto in via Chiuse; Isola Vicentina in via Monte Cengio; Sarcedo in via San Maria; Malo in via San Bernardino; Caldogno in via Barco.

CHIUSI i supermercati a marchio COOP nei 12 punti vendita sul territorio berico: Vicenza; Malo; Pove del Grappa; Piovene Rocchette; Valdagno; Brogliano: Chiampo, Carrè, Marano Vicentino, Schio Giavenale, Recoaro Terme e San Vito di Leguzzano.

CHIUSI i supermercati TUODI' nei 2 punti vendita ad Arsiero in località Longhi e a Trissino in via Sandri.

CHIUSO IL SUPERMERCATO SIGMA a Castelnovo di Isola Vicentina in via Leonardo Da Vinci 16.