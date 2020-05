Vicenza riapre la pausa pranzo: Righetti da 300 coperti ai 40 di oggi

E' un momento difficile per la ristorazione e quella del self service Righetti è una proposta tradizionale che ogni giorno sfama dai 500 ai 600 avventori tra pranzo e cena. Ora potremmo perderlo se le persone avranno timore a frequentare i pubblici esercizi, visti gli alti costi di gestione.

I cambiamenti dettati dalle nuove regole impediscono di muoversi liberamente come prima, ma rimane uno dei posti in cui l'aria di "tempo antico" non si è persa. Il ristorante self-service Righetti è un punto di riferimento per mangiare bene a prezzi modici in pieno centro a Vicenza. Si trova in piazza Duomo a pochi metri da piazza dei Signori, collocato in un magnifico palazzo del 17simo secolo. L'ambiente di Righetti è caldo e amichevole. Il cliente può scegliere di mangiare in diverse stanze, confortevoli e spaziose, così come all'aperto in piazza.

Il ristorante self-service ha una varietà di menu di qualità che offrono ogni week-end diversi piatti di cucina veneta. Ogni cliente che arriva da Righetti sceglie un tavolo e va al bancone dai cuochi ad ordinare quello che desidera tra le proposte del menù, ora non più, le nuove disposizioni non lo permettono.