Fase 2, le autoscuole possono tornare a svolgere attività formativa pratica

Le autoscuole venete posso tornare a svolgere attività formativa pratica. Lo precisa in una nota la Regione Veneto in base ad una richiesta di chiarimento sollecitata dalla Confarca (confederazione che rappresenta le scuole guida italiane) mercoledì scorso e che venerdì è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’ente regionale.

Gli ulteriori chiarimenti sulla ordinanza scattata il 4 maggio scorso, sottolineano che le guide possono riprendere in base alle specifiche del codice numero 85.53 delle attività Ateco, che non è stato mai sospeso in questi due mesi di lockdown. Pertanto, per la ripresa delle attività della formazione pratica, è necessario applicare delle linee guida che chiariscono che è consentito guidare i veicoli con passeggeri, ma a condizione che vengano indossati idonei DPI ed utilizzati i liquidi igienizzanti.

“Da oggi con queste chiarificazioni della Regione possono riprendere a fare lezioni rispettando le linee guida” dichiara Christian Filippi, segretario nazionale della sezione autoscuole della Confarca. “Questa risposta arriva a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della Confarca, inoltrata mercoledì scorso, e con la pubblicazione di oggi sul sito istituzionale della Regione viene chiarito che possiamo finalmente riprendere le attività formative pratiche”.