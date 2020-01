Fabiana Barra nel cast di "Ex on the beach Italia": nuovi flirt ma il passato è in agguato

"Mi definisco viziata e capricciosa e amo fare la bella vita", si presenta così Fabiana Barra, una delle protagoniste della seconda stagione di "Ex on the beach Italia", il dating show di Mtv in onda a partire da mercoledì sera sul canale 130 di Sky e su @nowtv.

Farà parte del gruppo di sette ragazze e ragazzi single che trascorreranno una vacanza assieme in una location da sogno, coinvolti in diverse attività per approfondire la loro reciproca conoscenza. I loro ex però faranno da terzi incomodi.

La vicentina, già protagonista del programma Mediaset di "Uomini e donne" quando scese per corteggiare Manuel Vallicella, si è fatta notare sin dal video di presentazione del programma condotto da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il suo motto è "Schei e osei fin che ghe n'è ciapei", tradotto: soldi e uccelli finchè ce ne sono, prendetene. La giovane è infatti nota per il suo carattere esuberante e senza filtri.