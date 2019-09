La Caserma Ederle ospita il primo Expo della Salute

Si è svolto giovedì in Caserma Ederle il primo Expo della Salute (Health Care Expo). Hanno aderito all'iniziativa oltre cinquanta professionisti della salute, tra medici, fisioterapisti, dietisti e nutrizionisti che operano in diverse

strutture, sia pubbliche che private, della provincia berica.

Numerosi anche i rappresentanti di compagnie di assicurazione sanitaria statunitensi, intervenuti per illustrare le polizze e i piani di copertura delle spese mediche per i connazionali all'estero.



Per i tanti americani presenti, questa sessione informativa, prima nel suo genere, è stata un'opportunità unica per ricevere informazioni sugli istituti di clinica e diagnostica direttamente dai specialisti del settore, la maggior parte dei quali vanta una lunga esperienza assistenziale con pazienti stranieri.



L'incontro è una delle iniziative promosse dal comando statunitense della Ederle per facilitare la creazione di un network di specialisti e consolidare le informazioni sulle risorse medico-sanitarie a beneficio del personale dipendente civile e per i loro familiari.



Con la progressiva riduzione dei servizi offerti dalle strutture militari statunitensi per il personale non in servizio attivo, è destinato a crescere anche a Vicenza e nel Veneto il numero degli americani che si affideranno alla sanità italiana per tutte le esigenze di diagnosi e cura.



Ulteriori informazioni sull'evento e sulle risorse sanitarie disponibili per la comunità statunitense di Vicenza sono consultabili sul sito: https://home.army.mil/italy/index.php/about/Garrison/directorate-human-resources/civilian-health-usag-italy