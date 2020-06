Giuly, l'ultima opera di Evyrein

Evyrein torna con Giuly, una bambina che crede nella magia, nei sogni e nella felicità!

"Sono troppe le storie di piccole vite spezzate per futili motivi - spiega lo street artist Evyrein che ha fissato la sua ultima creazione in piazza Falcone Borsellino a Schio - Per la crudeltà di uomini che non ricordano più che loro stessi sono stati bambini! Giuly è un inno alla vita, alla gioia, alla felicità, ai sorrisi e alla spensieratezza che tutti i bambini del mondo devono avere la possibilità di vivere!"

Giuly ha deciso di seguire e condividere il consiglio di Omar Falworth: "Ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vit eliminando il grigio delle paure e delle ansie. Abbandona i tuoi vecchi abiti mentali e vestiti di allegria”.