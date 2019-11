Eudoscopio 2019, il Da Vinci top per le Scienze umane: "Orgoglio per Arzignano"

Sono stati pubblicati i dati Eduscopio 2019, un valido punto di riferimento per la scelta della scuola superiore da frequentare. Il sito consente di comparare le scuole dell’indirizzo desiderato, circoscrivendo la ricerca all’area di residenza. Che si tratti di liceo (scientifico, classico o linguistico) o istituto tecnico, il sito ‘guida’ l’utente forte di analisi condotte su una banca dati sconfinata di 1 milione 255mila diplomati italiani negli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16, in circa 7.300 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.



In base a questa 'classifica' il Liceo Da Vinci di Arzignano è risultato il migliore della provincia di Vicenza per l'indirizzo Scienze Umane, in base all'indice FGA. Il ranking di Eduscopio, infatti, è stilato in base all’indice FGA che pesa al 50% la velocità nel percorso di studi (percentuale di crediti universitari ottenuti) e la qualità negli apprendimenti universitari (media dei voti agli esami).



Il liceo delle Scienze umane unisce la cultura umanistica alle discipline psicologiche e sociali quali psicologia, pedagogia,ricerca socio antropologica, discipline scientifiche e linguaggi non verbali, integrandola alla preparazione medicoscientifica. Offre i potenziamenti delle discipline in tutti gli ambiti culturali e scientifici.

"Siamo orgogliosi del Da Vinci e di questo riconoscimento - spiega il sindaco Alessia Bevilacqua - La ricerca di Eduscopio premia la scuola e la professionalità del corpo docenti. Un ringraziamento va anche ai genitori e ai ragazzi che scelgono l'istituto arzignanese come percorso di studi e l'indirizzo di Scienze Umane"