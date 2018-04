Esplode la polemica sul "fratello" juventino di Orsato

E' stato costretto a cambiare prima nome e poi a eliminare definitivamente il suo account di Facebook: Roberto Orsato da sabato notte, viene bersagliato di insulti da parte dei tifosi di Inter e Napoli.

Roberto è cugino di Daniele (e non fratello, come riportato sul web), l'arbitro internazionale della sezione di Schio accusato da nerazzurri e partenopei di aver avvantaggiato la Juventus nel corso dell'ultimo derby d'Italia, da lui diretto; la scoperta che è un tifoso bianconero accanito ha fatto esplodere i social.

Le sue foto di festeggiamenti e trasferte al seguito della Signora hanno fatto il giro del web raccogliendo migliaia di beceri commenti e sono state pubblicate in diversi siti dedicati al mondo delle tifoserie. Roberto Orsato non ha potuto far altro che "cancellarsi" dai social, in attesa che la bufera passi ma il danno di immagine è enorme e non si può escludere che la questione finisca nelle aule del tribunale.